Главная роль у Дмитрия Брекоткина: в Индии начали снимать сериал «Челябинский раджа»

Похоже столицу Южного Урала снова покажут в сериале. В Индии начали снимать многосерийную комедию «Челябинский раджа». Сюжет сериала рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

Главный герой – таксист из Челябинска Василий (Дмитрий Брекоткин». У него непростая жизнь, но все меняется, когда в его руки попадает древнее кольцо, связанное с индийской легендой о Радже.

В первом сезоне планируется всего 12 серий. Когда выйдет сериал, пока неизвестно.

