Ночные заморозки, дождь и холодный ветер: какая погода будет на майские праздники с 9 по 11 мая в Челябинске

Ночью в Челябинске будут заморозки. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Похоже летняя погода задержится в Челябинске ненадолго. В долгие майские выходные, с 9 по 11 число, станет прохладнее, а ночью и вовсе могут ударить заморозки.

В субботу, 9 мая, днем потеплеет до +20, +22 градусов. Но ветер будет холодный, с сильными порывами. Ожидается кратковременный дождь.

Ночью на воскресенье, 10 мая, температура опустится до 0 градусов. А вот днем поднимется до +9, +11. Ветер будет холодным, с сильными порывами. Осадков не обещают.

Ночью на понедельник, 11 мая, в Челябинск придут ночные заморозки – похолодает до -2 градусов. Днем потеплеет до +13, +15. Ветер будет холодным, но уже без сильных порывов.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

