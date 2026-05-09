Футболисты «Челябинска» не смогли остановить столичную «Родину» в борьбе за выход в Премьер-лигу

Футболисты «Челябинска» в Москве уступили местной «Родине». Фото ФК «Родина»

В 33-м туре чемпионата Первой лиги ФК «Челябинск» вчера, 8 мая, на один день оказался в центре внимания футбольной жизни России. Именно от наших парней зависело, сможет ли в этот вечер его соперник — столичная «Родина» — напрямую досрочно выйти в РПЛ, или ее борьба с «Уралом» завершится лишь в последнем туре.

В первом тайме и хозяева, и челябинцы повели игру на встречных курсах. Игроки «Родины», не желая оставлять заветную задачу прямого выхода в РПЛ на последний матч в Туле, настойчиво искали пути к воротам Тусеева. Гости же отвечали достаточно острыми контратаками с участием Н’Диайе, Комиссарова и Гаджимурадова.

Игра шла довольно жесткая, контактная, и свисток арбитра звучал на стадионе довольно часто. На 26-й минуте «Родина» добилась-таки своего. Фол, атака продолжается, и голкипер «горожан» Тусеев на мгновение теряет ворота. Удар Егорычева, рикошет, и Иван Тимошенко ударом в касание оставляет Тусеева не у дел — 1:0.

После этого челябинцы ответили парой острых выпадов, опасным угловым, и контроль за игрой минут на 10 перешел к хозяевам. Москвичи ближе к перерыву, подустав, несколько снизили активность, и игра снова выровнялась. Во втором тайме можно было ожидать того, что хозяева начнут играть «по счету», излишне не рискуя в атаке. Так оно и произошло. Москвичи старались удержать «синицу в небе», не активничали в атаке, почти не прессинговали на чужой половине поля. На исходе матча при 1:0 тренер хозяев вообще убрал с поля своих лидеров атаки Максименко и Тимошенко.

В зрелищности второй тайм значительно уступал первому. На 87-й минуте фланговый проход Гарибяна завершился точным ударом по воротам в ситуации, когда напрашивался прострел на дальнюю штангу, и счет удвоился. Компенсированное арбитром время запомнилось эмоциональной потасовкой игроков, после которой Кочиев и Гарибян получили красные карточки.

Эта победа над «Челябинском» позволила «Родине» напрямую выйти в российскую Премьер-лигу, отправляя екатеринбургский «Урал» в стыковые матча. А ФК «Челябинск» готовится к завершающей игре сезона, в которой клуб 16 мая примет дома ярославский «Шинник», — своего ближайшего конкурента в борьбе за 8-10 места.

Приглашаем болельщиков 16 мая поддержать родную команду на стадионе «Центральный» в последней игре сезона.

