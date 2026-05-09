Установка двух туалетов в центре Челябинска обойдется в 15 млн рублей

В Арт-сквере заменят старый туалет, а на проспекте Ленина построят новый с нуля

В центре Челябинска планируют установить два новых туалетных модуля. За них готовы заплатить до 15,2 млн рублей.

Как сообщает Pchela.news, аукцион на монтаж общественных туалетов объявила администрация Центрального района. Первый модуль должен появиться в Арт-сквере на месте уже существующего туалета, а второй – рядом с детской площадкой на пересечении проспекта Ленина и улицы Энтузиастов.

В каждом из модулей уместятся раздельные туалетные комнаты для мужчин, женщин и маломобильных людей плюс подсобка для хранения инвентаря.

Принимать заявки от потенциальных подрядчиков продолжат до 14 мая, а заработать новые модули должны после 1 июля.

