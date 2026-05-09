В Челябинской области 9 мая могут пройти грозы с крупным градом

Погода уже начала ухудшаться Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Челябинскую область надвигается буря. Региональный Гидрометцентр в 15:12 9 мая выпустил экстренное штормовое предупреждение.

— В ближайший час и вечером 9 мая, в первой половине ночи 10 мая в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, — сообщают специалисты.

Вдобавок в регионе ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

В областном ГУ МЧС в связи с тревожным прогнозом попросили южноуральцев срочно убрать с балконов вещи, которые может унести ветром, не прятаться от непогоды под деревьями и рекламными щитами, а еще держать детей под присмотром.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

