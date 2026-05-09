В Челябинской области сотрудники ГУФСИН вручили ветерану телевизор

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и подполковника службы в отставке Владимира Пагина.

— Несмотря на почтенный возраст, он сохраняет бодрость духа и активную жизненную позицию, являясь для молодых сотрудников символом эпохи победителей, — рассказали в ГУФСИН.

Владимиру Пагину торжественно зачитали поздравительное письмо, а еще вручили подарок - большой телевизор.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

