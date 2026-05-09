В Челябинске фейерверк в честь Дня Победы могут отменить из-за сильного ветра

В Челябинске под вопросом оказалось проведение фейерверка в честь Дня Победы. По плану салют должен начаться на набережной реки Миасс в 22:00 9 мая. Но метеорологи предупредили о грозах с градом и усилении ветра до 25 метров в секунду.

— В связи с ухудшением погодных условий праздничный салют может быть отменен, — сообщили в мэрии. — По правилам техники безопасности запуск фейерверка допускается при скорости ветра, не превышающей 10 метров в секунду.

Пока что окончательного решения об отмене фейерверка нет. Чиновники и метеорологи ежечасно сверяют данные. Вердикт о том, будет ли салют в Челябинске, примут не позднее 21:00.

