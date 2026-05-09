«Традиции, которые заложили деды, живы»: героев СВО и работников тыла наградили в Челябинске на концерте в честь Дня Победы

В День Победы в челябинском театре оперы и балета им. Глинки собрались ветераны, труженики тыла и участники спецоперации с семьями. Губернатор Алексей Текслер поздравил их и наградил героев СВО и работников тыла.

Знаком отличия «За смелость и отвагу» отметили Сергея Кубряка из 90-й танковой дивизии, а также капитанов Дмитрия Домолего, Сергея Печурина и Дмитрия Сенькина из учебного центра Военной академии МТО им. Хрулева.

Медалью «За укрепление боевого содружества» наградили полковника полиции Александра Картуесова, сотрудника ГУФСИН Антона Макарова и гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга.

Знак отличия ЦВО «За заслуги» получили глава Сосновского округа Евгений Ваганов и глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник.

Поздравляя собравшихся с праздником, Алексей Текслер напомнил, что в годы войны жители Челябинской области совершили трудовой подвиг, но и сегодня на заводах региона делается многое для победы.

– Сегодня героизм и самоотверженность поколения победителей служат примером для тех, кто сражается на передовой в зоне специальной военной операции, кто помогает нашей армии на своем рабочем месте, поддерживает бойцов, восстанавливает освобожденные города и населенные пункты на наших исторических землях. Традиции, которые заложили наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки, живы. И благодаря этому мы точно победим.

На концерте чествовали и Байрамбику Тагировну Хамитову, самого возрастного волонтера в зоне СВО и мать героя СВО Факила Хамитова. Ведущий рассказал, что недавно бабушка Байрамбике недавно попала под обстрел украинских дронов и повредила руку, но совсем скоро поправится и снова поедет в зону СВО, чтобы привезти бойцам домашней еды. После этого зал разразился аплодисментами.

