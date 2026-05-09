«Подрядчику нечего возвращать»: в мэрии Челябинска ответили, что будет с оплатой за отмененный салют

Из-за сильного ветра в Челябинске прошлось отменить салют. Из-за шквалистого ветра до 25 м/с, который больше чем в два раза превышает максимально допустимую норму в 10 м/с, запуск фейрверка просто небезопасен.

Что же с оплатой? Будет ли подрядчик отдавать обратно 3,5 млн рублей?

— Подрядчику нечего возвращать, потому что ему ничего не оплачивалось. Средства останутся в бюджете города, — прокомментировали КП-Челябинск в администрации города.

