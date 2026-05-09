«Хотя бы такой посмотрим»: в Челябинске устроили альтернативный салют. На место выехала полиция

Салют прогремел со стороны проспекта Победы Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Салют в Челябинске все-таки прогремел. Нет, администрация не передумала. Просто кто-то решил запустить фейерверк в районе проспекта Победы.

— Люди останавливались. Кто-то говорит: «Хотя бы такой посмотрим», — передает корреспондент КП-Челябинск. — Салют был сильный и долгий.

Сразу же после этого к месту запуска салюта поехали машины с мигалками. Получить комментарий полиции на момент публикации материала не удалось.

Кстати, в Челябинске такое уже не первый раз. В 2024 году в городе решили не запускать салют на День города, но после праздничного концерта прогремели залпы в районе гостиницы «Малахит». Как позже выяснилось, там праздновали свадьбу. Тогда несколько человек увезли в полицию.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

