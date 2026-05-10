Парижская неделя моды по-южноуральски: объявлен кастинг моделей

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области состоится показ в рамках «Парижской недели моды». Организаторы объявили кастинг для отбора моделей, которые примут участие в главном дефиле мероприятия, запланированном на 30 мая.

Чтобы продемонстрировать наряды, приглашаются юноши и девушки по строгим критериям отбора. Для девушек: рост от 175 до 190 см, параметры, близкие к 90–60–90, стройное или худощавое телосложение, правильные или необычные черты лица. Для парней: рост 186–190 см, размер одежды 48–50, размер обуви 43–45, славянская внешность.

Кастинг состоится 14 мая. Сбор участников начнется в 18:00, сам отбор стартует в 18:30. Мероприятие пройдет в челябинском Доме фотографов.

Модный показ состоится в рамках десятого «Парижского полумарафона», который пройдет в селе Париж 30 и 31 мая.

