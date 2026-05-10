Медсестра из Челябинской области награждена медалью за героизм в зоне СВО

Фото: Клиника ЮУГМУ Минздрава России

За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского награждена Олеся Гаврилова. Об этом сообщается в указе Президента России от 8 мая. Олеся Гаврилова, старшая медсестра кардиологического отделения клиники ЮУГМУ, трижды выезжала в командировки за «ленточку», где оказывала помощь раненым бойцам, работая в условиях постоянных обстрелов и опасности.

Как сообщают в ЮУГМУ, в июне 2022 года она, не раздумывая, согласилась отправиться на Донбасс, где в сутки поступало до 150 раненых. Медицинский персонал и пациенты часто были вынуждены спускаться в бомбоубежище, но, по словам Олеси, самое тяжелое — это видеть страдания людей и оказывать помощь под вой сирен.

После трех командировок Олеся Гаврилова получила удостоверение ветерана боевых действий. Последняя поездка продлилась полгода. Сейчас Олеся больше не планирует возвращаться за «ленточку», так как считает, что ее детям нужна мама.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.