«Низкий поклон, несмотря на жуткий холод»: певица Пелагея поделилась впечатлениями после концерта на 9 мая в Челябинске

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. На сцену вышли именитые артисты: Пелагея, хор «Аксиос» и Дмитрий Дюжев. Несмотря на переменчивую погоду и сильный ветер, площадка у торгового центра была полна зрителей — многие пришли в теплых осенних куртках и шапках, чтобы вместе отметить великий праздник.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Певица Пелагея поделилась впечатлениями о погодных сюрпризах города в своем канале, отметив, что совсем не весенняя погода не смогла омрачить атмосферу торжества и единения:

– Спасибо вам огромное за то, что пришли на сегодняшнее выступление нашей группы в Челябинске. Низкий поклон, несмотря на жуткий холод. Днем было так классно, тепло и хорошо, прямо лето, а вот вечером… Мне было жалко смотреть на людей, и у самой с трудом получалось петь, потому что ветер просто какой-то сумасшедший холодный и пронизывающий, – пожаловалась певица. – Несмотря на это, наши с вами горячие сердца сделали этот праздничный вечер абсолютно незабываемым.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

