Миллионы на безопасность: в Челябинске создают новую систему оповещения населения

В Челябинске стартовал электронный аукцион по выбору подрядчика для создания муниципальной системы оповещения населения. Соответствующее извещение опубликовано на официальном портале государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация города. Потратить на контракт готовы 21 млн 200 тысяч рублей. Прием заявок начался 8 мая и продлится до 18 мая, выполнить свои обязательства исполнитель будет должен в течение двух месяцев. Подрядчик будет обязан своими силами установить новые системы оповещения в основном в образовательных, дошкольных учреждениях новых районов города – Залесье, Вишневая горка, Привилегия, Парковый премиум, Белый хутор и других.

Новая система оповещения предназначена для своевременного информирования жителей о чрезвычайных ситуациях и повышения уровня безопасности в городе.

