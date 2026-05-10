От заводов до университетов: посол Уганды изучил возможности для сотрудничества с Южным Уралом

Челябинскую область с официальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге. Цель визита — развитие торгово-экономических, образовательных и гуманитарных связей. Об этом сообщили в министерстве международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области.
По данным ведомства, делегация ознакомилась с промышленным, аграрным и культурным потенциалом региона. Челябинская область представила свои возможности в металлургии, машиностроении и агропромышленном секторе. Особое внимание уделили промышленной кооперации и экспортному взаимодействию. Прошли встречи с представителями министерств, компаний-экспортеров и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Посол Мозес Каваалууко Кизиге высоко оценил потенциал региона:
— Челябинская область — сильный, современный и динамично развивающийся регион. Мы видим хорошие возможности для сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.
Визит также включал знакомство с историко-культурным наследием Южного Урала. Гости посетили Государственный исторический музей Южного Урала, концерт Государственного академического ансамбля танца «Урал» и Кафедральный собор Рождества Христова. Отдельный блок программы был посвящен образовательному потенциалу региона.
По итогам визита стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении диалога и развитии практического сотрудничества по ряду направлений. Развитие международного сотрудничества соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
