Искусственный интеллект и беспилотники: в ГУ лесами рассказали, как в Челябинской области борются с лесными пожарами

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 43 пожара на общей площади 252,7 гектара. В регионе введен особый противопожарный режим в пяти муниципалитетах: Сосновском, Еткульском, Кизильском, Кунашакском и Красноармейском. Об этом сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.

Для предотвращения новых возгораний и контроля за ситуацией специалисты проводят масштабную работу. С начала сезона проведено уже 3330 патрулирований по 1286 маршрутам. Выявлять нарушителей и очаги возгорания помогают современные технологии: в регионе работают 110 видеопостов с искусственным интеллектом, которые автоматически фиксируют дым и определяют координаты пожаров. Дополнительно территорию патрулируют 7 беспилотников.

— В муниципалитетах, где действует особый противопожарный режим, запрещено посещение лесов, а также проведение любых огневых работ. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные штрафы, — напомнили в ГУ лесами.

