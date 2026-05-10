Южный Урал решает, где появятся новые парки и скверы: жители области выбирают территории для благоустройства в 2027 году

В Челябинской области продолжается всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в региональном правительстве, с 21 апреля в голосовании уже приняли участие свыше 320 тысяч жителей области. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года свой выбор сделали 278,4 тысячи человек, при этом более 65% голосов было собрано при содействии волонтеров.

Южноуральцам предстоит определить, какие именно территории будут обновлены. На выбор вынесено 189 объектов в различных муниципалитетах, включая парки, скверы, набережные и улицы.

Принять участие в голосовании можно до 12 июня несколькими способами: через портал Госуслуг, с помощью чат-бота в мессенджере Max или обратившись к волонтерам. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в планы благоустройства и будут реализованы в рамках национального проекта.

