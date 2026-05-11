Власти Челябинска запретили горожанам купаться в 34 местах

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Администрация Челябинска выпустила распоряжение с перечнем мест на водных объектах города, где купание в ныненшем сезоне будет запрещено. Таких мест всего насчитывается 34: шесть локаций на озере Смолино, пять — на Шершневском водохранилище (включая пляж «Белый парус»), озера Синеглазово и Исаково, река Миасс, карьеры в Городском бору и парке имени Гагарина, Карпов пруд и пруд Девичьи слезы и др. Подробности опубликованы на сайте мэрии.

На всех обозначенных участках предписано установить знаки о запрете купания. Эта обязанность возложена как на муниципальные предприятия и городскую службу спасения, так и, например, на ЧТПЗ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.