ЧВВАКУШ снова станет отдельным учебным заведением Минобороны

Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ) выведено из состава Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Распоряжением Правительства РФ училище вновь стало самостоятельным учебным заведением Министерства обороны РФ. Цель изменений — повышение эффективности образовательного процесса и качества подготовки штурманов и специалистов для ВКС с учетом профильности вуза.

Процесс реорганизации ЧВВАКУШ продлится до 1 сентября 2026 года. За это время предстоит утвердить устав вуза и решить земельные вопросы. Документом также определена штатная численность училища — 6050 человек.

