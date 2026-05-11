«ЧБК» обыграл «Химки» во втором матче финала Суперлиги

Фото: ЧБК

Челябинская баскетбольная команда «ЧБК» выиграла второй домашний матч финальной серии Суперлиги. Ее противником вновь стали подмосковные «Химки». В отличие от первой встречи, исход которой решился в овертайме, в прошедшем матче инициатива сразу оказалась за челябинцами и завершилась в основное время со счетом 77:69.

Серия финала Суперлиги идет до четырех побед, сейчас «ЧБК» ведет в счете 2-0. Следующие две игры серии будут для челябинцев выездными и пройдут в Химках 14-16 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.