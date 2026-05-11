В Челябинске вырос спрос на репетиторов по турецкому языку

В марте 2026 года в Челябинске отмечен значительный рост интереса к образовательным услугам и занятиям с репетиторами. По данным сервиса «Авито Услуги», жители города все чаще выбирают обучение, ориентированное на практические навыки и изучение иностранных языков.

Наибольший прирост показал спрос на обучение турецкому языку для работы — он увеличился в 2,5 раза. Обучение испанскому языку для работы стало популярнее на 52%. Также на 50% вырос интерес к ремонту стиральных машин, что говорит о востребованности прикладных знаний.

Спрос на отработку маршрутов вождения «работа–дом» увеличился на 24%, а обучение английскому языку для путешествий — на 21%. Подготовка к школе, лицею и гимназии прибавила 19%, а обучение навыкам парковки — 4%. В целом, в Челябинске растёт популярность образовательных услуг с практической направленностью и изучения иностранных языков.

