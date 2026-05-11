Челябинка получила 450 тысяч рублей от государства на выдуманного ребенка

Фото: "КП" Архив.

Полицейские Челябинска выявили хищение средств маткапитала, который оформила 47-летняя местная жительница. Она предоставила поддельные документы о рождении у нее третьего ребенка и смогла получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Обыск у женщины провели оперативники и ОМОН. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

— Решается вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество женщины, рыночная стоимость которого составляет около 300 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

