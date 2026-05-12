Въехала в тупик: тележка грузового вагона повреждена при перестановке состава в Челябинской области

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на железнодорожных путях необщего пользования. Происшествие случилось сегодня, 12 мая на станции Пирит. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, во время перестановки состава из 22 вагонов произошел наезд на тупиковую призму. В результате столкновения повреждена тележка одного из вагонов.
В инциденте никто не пострадал. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.