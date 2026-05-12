Въехала в тупик: тележка грузового вагона повреждена при перестановке состава в Челябинской области

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента на железнодорожных путях необщего пользования. Происшествие случилось сегодня, 12 мая на станции Пирит. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, во время перестановки состава из 22 вагонов произошел наезд на тупиковую призму. В результате столкновения повреждена тележка одного из вагонов.

В инциденте никто не пострадал. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

