В Челябинске будут наказывать за брошенные вне парковочных мест прокатные самокаты

В Челябинске перезаключаются соглашения с операторами кикшеринга с учетом изменений в областном законодательстве. В ближайшее время будет подписано распоряжение со всеми парковочными местами для самокатов. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев:

– Если они [самокаты] будут замечены вне этих мест, операторы и пользователи будут привлечены к административной ответственности.

Жители города активно помогают контролировать ситуацию через чат-бот. Ежедневно поступает от 50 до 70 обращений, а всего на сегодняшний день набралось уже около тысячи жалоб. Дмитрий Агеев отметил, что операторы проявляют достаточную активность и оперативно убирают самокаты. Кроме того, в городе расширены зоны ограничений для движения. Принято также решение о развитии велоинфраструктуры за счет средств самих операторов кикшеринга.

Мэр Алексей Лошкин рассказал, что ситуации с инцидентами находятся на постоянном контроле. В случае повторения происшествий зоны запрета или замедления электросамокатов могут появиться не только в центре, но и на окраинах, в излюбленных местах отдыха горожан.

