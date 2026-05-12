«На летнюю схему»: в Челябинске отключили котельные и готовятся к опрессовкам

С сегодняшнего дня, 12 мая в Челябинске отключаются котельные, в централизованных зонах начинается подготовка к опрессовкам. Об этом сообщил врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

– На неделе все источники теплоснабжения были переведены на летнюю схему. УСТЭК и ЧКТС планируют отремонтировать 15 километров сетей, – уточнил Сергей Кочетков.

Глава города Алексей Лошкин поручил подготовить сводный план работ на сетях по всем ресурсным организациям и опубликовать его, чтобы жители знали, где планируются коммунальные раскопки и были предупреждены о неудобствах.

