День Победы по-спортивному: в Челябинске детский турнир по спортивной гимнастике собрал более 350 участников

В Челябинске прошел Кубок Урала по спортивной гимнастике, посвященный Дню Победы. Фото Федерации гимнастики Челябинска.

Турнир, который прошел с 8 по 10 мая на базе спортивной школы №4 по спортивной гимнастике, собрал более 350 юных спортсменов из Челябинской области, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Тагила.

Главный судья соревнований, президент Федерации спортивной гимнастики Челябинска, полномочный представитель федерации спортивной гимнастики России в УрФО Иван Новиков подчеркнул, что Кубок Урала традиционно собирает сильный состав участников.

— Мы увидим, как растет качество подготовки юных гимнастов, и это результат системной работы тренеров и спортивных школ. Такие турниры важны не только для выявления сильнейших, но и, как прекрасный соревновательный опыт, воспитание характера и уважения к соперникам, как новый шаг в спортивном развитии и совершенствовании и укреплении межрегиональных связей, — подчеркнул Иван Новиков.

Отметим, что с 11 по 16 мая в Челябинск пройдет первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике, по итогам которого будет сформирован состав сборной региона для участия в первенстве России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.