«ЧБК» в Челябинске выиграл два стартовых матча финала баскетбольной Суперлиги у БК «Химки». Фото: Юлия НЕСТРУЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Победная стая» стартовала в финале Суперлиги двумя успешными матчами. 8 и 10 мая в Челябинске «ЧБК» выиграл у БК «Химки». Первый матч завершился победой в овертайме (94:87), второй — в основное время – 77:69. Счет в серии до четырех побед 2:0 в пользу челябинцев!

В первом матче «ЧБК» уступал по ходу игры, догонял, старался выйти вперед. За 45 секунд до конца основного времени Кирилл Савин хладнокровно исполнил трехочковый и вывел «ЧБК» вперед — 80:78. Но «Химки» сравняли счет на последних секундах. В дополнительной пятиминутке Ян Додеус, Кортез Эдвардс и Дмитрий Ривный организовали рывок 7:0, который стал ключевым. Лучшим игроком матча стал Ян Додеус, он набрал 28 очков. Итог первого матча — 94:87.

Второй матч «ЧБК» провел уже более ровно и стабильно — к большому перерыву разрыв достиг 19 очков — 48:31. «Химки» попытались сократить отставание, но тренерский штаб «ЧБК» переключил команду на надежную игру в защите. Финишный рывок гостей (25 очков в четвёртой четверти) не спас их: 77:69 — вторая победа «ЧБК» в финале.

Напомним, «ЧБК» подошел к финалу без потерь: четвертьфинал и полуфинал команда закончила с сухим счетом 3:0 в каждой серии. А на домашнем паркете в этом сезоне «Победная стая» проиграла всего один раз.

Следующие матчи в серии до четырех побед «ЧБК» проведет на выезде в Московской области 14 и 16 мая. При необходимости серия вернется в Челябинск 20 мая.

После второго победного матча главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович был краток: «Нужно ехать и побеждать «Химки» в двух матчах».

— Мы имеем прекрасный, дружный коллектив, которым я горжусь. Все болельщики, уверен, просто кайфовали от такого баскетбола. А в целом за последние годы мы прошли путь от аутсайдера до финала Суперлиги. Это был долгий, непростой путь, но мы это сделали. Сейчас нужно постараться выиграть золото. Хотя перед началом сезона цель была попасть в плей-офф и постараться быть в четверке лучших, — прокомментировал Горан Вучкович.

