Билайн обеспечил 4G-связью жителей 15 сел и деревень Челябинской области

Мобильный оператор продолжает расширять покрытие сетью четвертого поколения в сельских районах Челябинской области. Только по итогам стройки последних месяцев уверенный сигнал 4G* появился сразу в 15 малых населенных пунктах региона.
В частности, уже сегодня выходить в интернет на базе сети Билайна могут жители следующих сел, поселков и деревень:
- Аргаяшский район: Байгазина, Худайбердинский;
- Брединский район: Андреевский, Калининский;
- Верхнеуральский район: Смеловский;
- Красноармейский район: Алабуга, Петровский;
- Кунашакский район: Сары;
- Миасский городской округ: Хребет;
- Сосновский район: коттеджный поселок «Родной», Моховички, Туктубаево;
- Троицкий район: Кварцитный;
- Увельский район: Хомутинино;
- Чебаркульский район: Филимоново.
Благодаря проведенной модернизации им открыты все преимущества скоростного 4G оператора: общение с родными и друзьями в разных форматах – от видеозвонков до отправки голосовых сообщений, возможность заказывать товары на маркетплейсах, прохождение образовательных курсов в режиме онлайн, оплата счетов через мобильные банки и Госуслуги и др.
Между тем, 4G-связь Билайна стала надежнее и на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в районе перевала Уреньга. Инженеры компании построили две новые базовые станции, что позволило обеспечить стабильную работу сети на большей части подъема на перевал возле города Златоуст.
Теперь водители и пассажиры, проезжая по этой автодороге, могут еще комфортнее использовать привычные мобильные приложения: проложить оптимальный маршрут через навигационные сервисы, найти по онлайн-картам ближайшую заправочную станцию, слушать подкасты в пути и др.
- Мы понимаем, какую весомую роль играет качественный мобильный интернет в повседневной жизни. Это и общение с близкими, и новые горизонты для саморазвития, и множество вариантов для развлечения. Для Билайна важно, чтобы все эти возможности были одинаково доступны и горожанам, и жителям небольших сел и деревень области. Поэтому развитие сети в малых населенных пунктах остается одним из ключевых фокусов компании, в котором мы и дальше продолжим активно двигаться, – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.
Улучшения распространяются на телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета или работа приложений ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы. Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.
*4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи.
