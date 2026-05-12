Билайн обеспечил 4G-связью жителей 15 сел и деревень Челябинской области

Фото: Анна ВОЛКОВА

Мобильный оператор продолжает расширять покрытие сетью четвертого поколения в сельских районах Челябинской области. Только по итогам стройки последних месяцев уверенный сигнал 4G* появился сразу в 15 малых населенных пунктах региона.

В частности, уже сегодня выходить в интернет на базе сети Билайна могут жители следующих сел, поселков и деревень:

- Аргаяшский район: Байгазина, Худайбердинский;

- Брединский район: Андреевский, Калининский;

- Верхнеуральский район: Смеловский;

- Красноармейский район: Алабуга, Петровский;

- Кунашакский район: Сары;

- Миасский городской округ: Хребет;

- Сосновский район: коттеджный поселок «Родной», Моховички, Туктубаево;

- Троицкий район: Кварцитный;

- Увельский район: Хомутинино;

- Чебаркульский район: Филимоново.

Благодаря проведенной модернизации им открыты все преимущества скоростного 4G оператора: общение с родными и друзьями в разных форматах – от видеозвонков до отправки голосовых сообщений, возможность заказывать товары на маркетплейсах, прохождение образовательных курсов в режиме онлайн, оплата счетов через мобильные банки и Госуслуги и др.

Между тем, 4G-связь Билайна стала надежнее и на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в районе перевала Уреньга. Инженеры компании построили две новые базовые станции, что позволило обеспечить стабильную работу сети на большей части подъема на перевал возле города Златоуст.

Теперь водители и пассажиры, проезжая по этой автодороге, могут еще комфортнее использовать привычные мобильные приложения: проложить оптимальный маршрут через навигационные сервисы, найти по онлайн-картам ближайшую заправочную станцию, слушать подкасты в пути и др.

- Мы понимаем, какую весомую роль играет качественный мобильный интернет в повседневной жизни. Это и общение с близкими, и новые горизонты для саморазвития, и множество вариантов для развлечения. Для Билайна важно, чтобы все эти возможности были одинаково доступны и горожанам, и жителям небольших сел и деревень области. Поэтому развитие сети в малых населенных пунктах остается одним из ключевых фокусов компании, в котором мы и дальше продолжим активно двигаться, – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Улучшения распространяются на телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета или работа приложений ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы. Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

*4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи.

