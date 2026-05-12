Под угрозой исчезновения: туристам из Египта грозит штраф за незаконный ввоз редких кораллов в багаже

Фото: пресс-служба Челябинская таможня.

В аэропорту Челябинска пресекли ввоз крупной партии морских сувениров, которые пассажиры везли из Египта. Трое путешественников прибыли рейсами из Шарм-эш-Шейха и Хургады. В их багаже нашли 27 кораллов. Никто из туристов не стал оформлять декларацию на ценный груз — все прошли по «зеленому» коридору, рассчитывая на удачу. Но таможенники оказались внимательнее.

Изъятые образцы отправили на экспертизу. Выяснилось, что под видом безобидных морских «камушков» туристы пытались провезти кораллы мадрепорового типа — их скелеты очень ценятся, но закон строго ограничивает их вывоз и ввоз. Как пояснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Баландино Александр Смекалин, кораллы относятся к видам, которые могут исчезнуть, и их оборот в мире контролируется международной конвенцией CITES. Ввозить их в страны ЕАЭС без специальных разрешений и таможенной декларации запрещено.

Для одного из задержанных пассажиров история с отдыха уже обернулась двумя административными делами. Ему грозит штраф и полная конфискация незаконного багажа. По двум остальным случаям таможенники пока не приняли окончательного решения.

