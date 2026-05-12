Жительница Челябинска спасает забытые книги советских писателей

Елена Никифорова. Фото: Надежда Тютикова / hornews.com

В Челябинске набирает популярность движение по сохранению советской литературы: Елена Никифорова собирает редкие издания и создала клуб «Библиотека Ленина», где обсуждают произведения, о которых почти забыли. Особое место в коллекции занимает роман Николая Островского «Как закалялась сталь», а также книги Мустая Карима, Рачии Кочара и Валентина Катаева. Елена находит издания на барахолках, у букинистов и даже у мусорных баков, спасая их от уничтожения.

Клуб проводит встречи в кафе, где участники не только обсуждают прочитанное, но и анализируют героев, подбирают современные аналоги актеров, а также делятся впечатлениями. Среди находок — повесть Виталия Закруткина «Матерь человеческая» и сборник Бориса Полевого «Мы — советские люди». Елена отмечает, что эти книги формируют нравственные идеалы и вдохновляют новые поколения, пишет Hornews.com.

Сейчас на повестке дня книжного клуба — роман Валентина Катаева «Время, вперед!», написанный после поездки в Магнитогорск. По словам исследователей, даже производственная тема в книге подан с таким вдохновением, что вызывает интерес к истории региона. Елена призывает не забывать советскую литературу, ведь ее герои продолжают воспитывать и вдохновлять читателей всех возрастов.

