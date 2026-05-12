На Южном Урале 17 предприятий использовали пестициды и удобрения с нарушениями

Аграрии не отчитываются по всем правилам о том, как удобряют поля и травят вредителей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области в нынешнем сезоне Россельхознадзор выдал уже 17 предостережений, связанных с нарушениями при использовании пестицидов и агрохимикатов.

Как рассказали в Уральском управлении ведомства, только 5 мая обнаружили несколько нарушений. В Чебаркульском районе предприниматель обработал пестицидами яровую пшеницу, но не внес в государственную информационную систему данные о площади посевов.

Еще три южноуральских предприятия пользовались пестицидами, не докладывая, какие именно культуры обрабатывают.

Такая небрежность не позволяет по всем правилам проконтролировать использование отравы для вредителей, поэтому аграриев письменно потребовали впредь быть аккуратней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.