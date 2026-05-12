До старта меньше трех недель: в Челябинске на Зеленый Марафон зарегистрировались более 3 тысяч человек

В Челябинске продолжается регистрация на 13-й благотворительный забег СберПрайм Зеленый Марафон. На старт в столице Южного Урала уже заявились более 3 тысяч человек.

В этом году Зеленый Марафон проведут 30 мая. В Челябинске забег пройдет от памятника И.В. Курчатову по проспекту Ленина и городскому бору. Для взрослых предусмотрены дистанции 1 км, 4,2 км, 10 км; для детей 7–13 лет — 500 м. Любители скандинавской ходьбы пройдут 1 км. Есть семейный забег и новинка этого сезона – костюмированный забег. Эти дистанции можно пройти пешком. Необходима медицинская справка.

Выдача стартовых номеров начнется 29 мая с 14:00 до 20:00 у памятника им. И.В. Курчатову. Понадобится предъявить справку и документ, подтверждающий личность. Для бегунов, которые получат стартовый номер 29 мая, подготовлены приятные подарки.

30 мая стартовый городок откроется в 07.00. В 9.00 на площади Науки пройдет торжественное открытие, а в 9:30 — первый старт. Церемонии награждения начнутся в 11:00. На протяжении Зеленого Марафона, с 08:00 до 14:00, на площади Науки гости смогут принять участие в развлекательных активностях, конкурсах, мастер-классах, потанцевать, попробовать деликатесы местных производителей и многое другое.

Андрей Ручай, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

- Для нас Зеленый Марафон – это история, которая объединяет в себе множество смыслов. Это популяризация спорта, это шанс для новичков поставить свой первый рекорд, а для профи – улучшить результаты. Из маленького забега для своих мы выросли в большой праздник для всех. 30 мая в 60 российских городах на старт выйдут более 140 тысяч участников. При этом для тех, кто не любит бегать, Зеленый Марафон станет площадкой для развлечений. Обязательно надо приходить всей семьей, чтобы интересно провести время вместе и создать новую традицию.

Традиционно на Зеленом Марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. Пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Сбер удвоит итоговую сумму. Все средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи предложат ребятам индивидуальные образовательные маршруты, помогут раскрыть таланты и научат находить друзей.

