Лодку опрокинуло ветром: копейский полицейский спас мужчину из озера

Лодка перевернулась в 8 километрах от берега Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Копейском сотрудник полиции не дал погибнуть мужчине.

Горожанин плавал в лодке по озеру Курлады. Поднялся сильный ветер. Штормовым порывом лодку перевернуло, мужчина полетел в холодную воду.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», быстрее всех на вызов к озеру приехали полицейские. По счастью, на берегу нашлась моторная лодка. Один из сотрудников МВД прыгнул в нее и поплыл на выручу мужчине. Отыскать того было сложно: уже стемнело, продолжал дуть ветер.

Выпавший из лодки копейчанин нашелся в восьми километрах от берега. Он уже устал бороться с волнами, замерз в холодной воде и удерживался в сознании последним усилием. Полицейский втащил копейчанина в лодку, оказал первую помощь, а затем поскорее отвез на берег, чтобы передать врачам.

Теперь жизнь случайного купальника уже вне опасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.