В Челябинской области вечером 12 мая отменен режим беспилотной опасности

Тревогу отменили Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области отменили введенный ранее режим беспилотной опасности. Об этом в 17:27 сообщило региональное правительство.

В Росавиации заявили, что аэропорт Челябинска возвращается к нормальной работе. Из-за угрозы он прерывал прием и отправку рейсов.

Напомним, режим беспилотной опасности действовал 12 мая с 12:30.

