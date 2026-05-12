Главным тренером челябинского «Трактора» может стать Скотт Гордон

Скотт Гордон. Фото: theahl.com

Главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» может стать Скотт Гордон. Об этом рассказал обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис.

63-летний Скотт Гордон – уроженец американского штата Массачусетс, в прошлом профессиональный вратарь. Он был главным тренером команд НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз», работал в АХЛ, входил в штаб сборной США во время Олимпиады 2010 года.

В последнее время Гордон был помощником главного тренера «Сан-Хосе Шаркс».

Пока что главный тренер «Трактора» - Евгений Корешков. Он руководит хоккеистами с декабря 2025 года. До того челябинский клуб покинул Бенуа Гру. Сменивший его Рафаэль Рише задержался на посту и.о. тренера всего на пару недель, а затем уехал в Омск, тренировать «Авангард».

О решении снова сменить главного тренера в «Тракторе» заявили месяц назад, после того, как челябинцы вылетели из плей-офф Кубка Гагарина.

