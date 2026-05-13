Проблемы с детским садом в челябинском «Белом Хуторе» обернулись уголовным делом

Новый садик ввели в эксплуатацию, но из-за проблем с документами принимать детей не начали. Фото: правительство Челябинской области

После публикации КП-Челябинск о проблемах с детским садом в микрорайоне «Белый хутор» Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Живущим в микрорайоне родителям некуда отвести маленьких детей: мест в детсадах поселка Западный приходится долго ждать. Или ребенка могут принять в группу на другом конце города, куда далеко и долго ехать.

В микрорайоне уже построили собственный детский сад. Но здание пустует. Застройщик никак не может оформить документы, чтобы передать садик в собственность города. Процесс стопорится вот уже несколько месяцев.

— Открытие детского сада было запланировано на ноябрь 2025 года, но до настоящего времени он не функционирует, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета. — В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за ввод объекта в эксплуатацию и его надлежащее функционирование.

