НовостиОбщество13 мая 2026 6:04

Часть улицы Каслинской в Челябинске закроется для машин с 14 мая

В Челябинске улицу Каслинскую перекроют из-за строительства метротрама
Елена КОЛЧИНА
Инфографика: миндортранс Челябинской области

В Челябинске на время закроют движение по участку Каслинской.

Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства, ограничения связаны со строительством метротрамвайной линии. На месте работ планируют перенести трамвайные пути. Чтобы подсоединить временный отрезок рельсов, потребуется закрыть дорогу для автомобилей.

Проехать нельзя будет по участку Каслинской между улицей Островского и Комсомольским прсопектом.

Машины отправят в объезд со стороны проспекта Победы по улицам Болейко, Кожзаводской, Разъезд 93 км и Новомеханической.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

