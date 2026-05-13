В Челябинске трамваи изменят маршруты из-за переноса рельсов на Каслинской

Два трамвайных маршрута временно отменят Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Каслинской в Челябинске собираются перенести трамвайные пути. Это сделают, чтобы освободить место для строительства метротравмвайной линии.

Из-за работ движение вагонов на участке улицы Каслинской от пересечения с проспектом Победы до Комсомольского проспекта остановится на период с 21:00 14 мая до 22:00 31 мая.

— Для подвоза пассажиров в период остановки движения трамваев организован компенсационный трамвайный маршрут, который будет следовать по маршруту Депо №2 – Каслинский рынок с 5:50 до 18:45 с интервалом движения 30 минут, — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

С вечера 14 мая до вечера 31 мая изменятся маршруты трамваев.

Вот как будут выглядеть временные схемы движения вагонов:

Трамвай №3. Депо 2 — ЧМК;

Трамвай №18к. Депо 1 — Карла Маркса — Кирова — проспект Победы — Горького — Харлова;

Трамваи №3, №9, №10 и №19к станут чаще курсировать внутри Металлургического района.

А трамваи №14 и №20к на время прекратят работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.