В Челябинске трамваи изменят маршруты из-за переноса рельсов на Каслинской

На улице Каслинской в Челябинске собираются перенести трамвайные пути. Это сделают, чтобы освободить место для строительства метротравмвайной линии.
Из-за работ движение вагонов на участке улицы Каслинской от пересечения с проспектом Победы до Комсомольского проспекта остановится на период с 21:00 14 мая до 22:00 31 мая.
— Для подвоза пассажиров в период остановки движения трамваев организован компенсационный трамвайный маршрут, который будет следовать по маршруту Депо №2 – Каслинский рынок с 5:50 до 18:45 с интервалом движения 30 минут, — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
С вечера 14 мая до вечера 31 мая изменятся маршруты трамваев.
Вот как будут выглядеть временные схемы движения вагонов:
Трамвай №3. Депо 2 — ЧМК;
Трамвай №18к. Депо 1 — Карла Маркса — Кирова — проспект Победы — Горького — Харлова;
Трамваи №3, №9, №10 и №19к станут чаще курсировать внутри Металлургического района.
А трамваи №14 и №20к на время прекратят работу.
