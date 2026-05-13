В Челябинской области 5 тысяч школьников сдадут пробные ЕГЭ

Экзамен проведут по английскому, информатике и обществознанию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Южном Урале 14 мая пройдет тренировочный ЕГЭ.

Как сообщили в «Челябинском институте развития образования», одиннадцатиклассникам предстоит сдать пробные экзамены по трем предметам.

3,4 тыс. человек напишут тест по обществознанию. 1,1 тыс. учеников на пробу сдадут информатику. Еще 400 человек для тренировки будут сдавать устную часть экзамена по английскому.

Проверят себя не только школьники. Организаторам ЕГЭ нужно убедиться, что нормально работает оборудование для печати и сканирования экзаменационных работ, а система видеонаблюдения во всех пунктах сдачи работает без сбоев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.