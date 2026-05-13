Выстроили всех на улице и забрали тысячу наименований товара: силовики устроили рейд на челябинском рынке

В Челябинске на рынок нагрянули сотрудники ФСБ, Полиции и Росгвардии. Люди в бронежилетах и масках вывели сотрудников из магазинов на улицу и построили перед зданием.

В региональном ГУ МВД объяснили причину тревожной картины. Как выяснилось, в такой суровой обстановке искали не каких-нибудь террористов, а только нарушителей миграционного законодательства и нелегальные товары.

Проверили 18 торговых точек, 72 иностранных работников. В двух павильонах обнаружили товары, подозрительно похожие на подделки.

— Всего было изъято более тысячи наименований несертифицированной продукции, — уточнили в полиции.

За торговлю при отсутствии установленной информации составили 14 административных протоколов.

Подобные проверки обещают продолжить.

