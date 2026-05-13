Суд подтвердил сговор 12 фирм на торгах по капремонту на Южном Урале

Арбитражный суд подтвердил правоту челябинского УФАС

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правоту Антимонопольной службе в деле о нарушении конкуренции. 12 фирм признали участниками сговора на 23 торгах, которые устраивал Регоператор капремонта. Суммарная цена всех закупок превысила 175 млн рублей.

— Компании принимали совместное участие в торгах с 2021 по 2023 годы, не конкурируя друг с другом. В результате этого контракт заключался по цене, приближенной к начальной, — пояснили в УФАС Челябинской области.

В части случаев победители торгов подписывали договоры субподряда со своими недавними «конкурентами».

Участникам сговора назначили штрафы на 13,6 млн рублей. Бизнесмены попытались обжаловать это решение, но в судах не смогли ничего добиться.

