В Челябинской области водитель опрокинулся на иномарке, а потом загадочно исчез

Водитель бросил разбитую машину и исчез Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На дороге Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты произошла серьезная авария. Daewoo Nexia съехала в кювет, врезалась в деревья и опрокинулась.

Водитель, судя по всему, остался жив. Во всяком случае, он куда-то из машины пропал, найти автомобилиста пока не удалось.

Фото: ГАИ Кыштыма

Помятую иномарку у дороги обнаружили проезжавшие мимо южноуральцы.

В ГАИ Кыштыма теперь разыскивают очевидцев аварии или хотя бы тех, кому случалось видеть попавшую в ДТП Daewoo на дороге.

