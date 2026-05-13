Показал преступникам квартиру: в Златоусте подросток отдал мошенникам 355 тыс. рублей

Мошенники сами сознались златоустовцу в обмане

В Златоусте мошенники лишили семью сбережений.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», обманщица позвонила 17-летнему подростку, назвавшись членом медкомиссии. Она велела юноше продиктовать личные данные, чтобы получить талон на диспансеризацию.

Следом позвонил госслужащий-самозванец с рассказом о незаконно оформленной от имени подростка доверенности.

Аферисты держали златоустовца на крючке две недели. В конце концов они убедили свою жертву по видео показать все уголки родительской квартиры и найти тайники с деньгами.

Дома у семьи хранилось 365 тыс. рублей. По указке мошенников юноша на 10 тыс. рублей купил смартфон и установил приложение, а оставшиеся деньги неведомо кому перевел через банкомат.

Получив средства, аферисты сами написали подростку, что обманули его.

45-летняя мать юноши обратилась в полицию. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.

