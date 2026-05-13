На Южном Урале спрос на ипотеку со Сбером вырос более чем вдвое

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека».

В Челябинской области с начала 2026 года 4,1 тысячи семей приобрели собственное жилье с помощью ипотеки Сбера, это в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма жилищных кредитов в январе-марте текущего года достигла 13,3 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- Для нас в Сбере принципиально важно, чтобы покупка квартиры или дома не превращалась в череду сложных формальностей. Поэтому мы последовательно совершенствуем цифровые сервисы Домклик, которые позволяют подобрать и приобрести недвижимость, даже если объект в другом городе, без поездок и в удобное время. Весь процесс мы делаем прозрачным, понятным и комфортным. При этом ипотека от Сбера в своих масштабах обеспечивает стабильный спрос на новое жилье, поддерживая рост строительного комплекса регионов, развивая инфраструктуру и повышая инвестиционную привлекательность территорий.

Ожидаемо наибольшей популярностью в первые три месяца 2026 года пользовалась «Семейная ипотека», в регионе на нее пришлось 66,2% объема всех выданных кредитов, однако год назад показатель был выше и составлял 74,6%. Доля ипотеки на вторичное жилье без господдержки — 21,3% от общего объема выдач (годом ранее —12,5%). Средняя сумма жилищного кредита в Челябинской области составила 3,26 млн рублей (рост— на 5%).

Возрастной портрет ипотечного заемщика за год практически не изменился. Чаще всего за ипотекой по-прежнему приходят люди от 26 до 45 лет — на них приходится более двух третей всех выдач.

