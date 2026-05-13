Гордон у руля: «Трактор» подтвердил назначение нового главного тренера

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Трактор» достиг договоренности с новым главным тренером. Команду возглавит Скотт Гордон, известный специалист с опытом работы в НХЛ и других лигах. Об этом в интервью на официальном сайте клуба сообщил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

По словам руководителя, выбор пал на Гордона благодаря его опыту, стилю работы и положительным отзывам от игроков, ранее сотрудничавших с ним. Сейчас остаются лишь финальные формальности по оформлению контракта.

Как подчеркнул Иван Савин, назначение Гордона — часть новой стратегии «Трактора», где особое внимание уделяется развитию молодых игроков и и созданию команды, способной бороться за Кубок Гагарина. Клуб уже утвердил план развития на несколько лет вперед и не планирует сокращать финансирование, оставляя резерв для возможных усилений по ходу сезона.

Генеральный менеджер Алексей Волков остается в клубе, его зона ответственности будет расширена. Все дальнейшие шаги по формированию состава будут приниматься с учетом мнения нового главного тренера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.