Не тот «товар» по акции: полиция в Челябинской области закрыла «магазин» с наркотиками

В Челябинской области сотрудники полиции и Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, которая организовала интернет-магазин по продаже наркотиков. В результате масштабной операции задержаны трое подозреваемых, у которых изъяли более полукилограмма различных запрещенных веществ, включая марихуану, мефедрон и кокаин.

По данным следствия, 37-летний мужчина, задержанный в Сосновском районе, выполнял роль оператора и склада. В его автомобиле и по месту жительства полицейские обнаружили крупную партию марихуаны, а также оборудование для фасовки, электронные весы и упаковочные материалы. На его садовом участке в Челябинске нашли еще 15 свертков с мефедроном и кокаином.

Двое молодых жителей Челябинска, 2002 и 2003 годов рождения, работали «закладчиками» — они размещали свертки с наркотиками в разных частях города и области. У них также изъяли около 100 граммов марихуаны.

Общий вес изъятых наркотиков превысил 500 граммов. Кроме того, у задержанных нашли охотничье ружье, травматический пистолет и патроны.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела. Им грозит длительный срок заключения. В настоящее время все фигуранты арестованы, следствие продолжается.

