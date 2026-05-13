Деньги за стволы: южноуральцам предложили выплаты за добровольную сдачу оружия

В Управлении Росгвардии по Челябинской области сообщили о результатах операции «Оружие-2026», направленной на снижение количества незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. По данным ведомства, с 16 февраля жители региона добровольно сдали 69 единиц огнестрельного оружия и более 400 патронов различного калибра.

Также было отмечено, что с 5 мая 2026 года были увеличены размеры денежного вознаграждения за такую сдачу. В частности, выплата за охотничье гладкоствольное оружие выросла в пять раз, а за боеприпасы к нему — в 12 раз. Кроме того, действует «бонус» от государства: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, полностью освобождаются от уголовной ответственности. Но только если в их действиях не содержится иного состава преступления.

Операция «Оружие-2026» в Челябинской области продлится до 1 ноября.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

