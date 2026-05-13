«Потребность в таких специалистах чрезвычайно актуальна»: в Челябинске стартовал конкурс «Учитель-дефектолог-2026»

В Челябинске стартовал областной конкурс «Учитель-дефектолог-2026». Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования Челябинской области. В 2026 году мероприятие впервые проходит в очном формате, что позволит специалистам не только соревноваться, но и обмениваться опытом вживую.

– На сегодняшний день потребность в специалистах, которые работают с детьми с особенностями здоровья, чрезвычайно актуальна. Для учителя-дефектолога важен высокий уровень профессионализма, и подобные конкурсы мастерства — это своего рода повышение квалификации. Это возможность показать свои успешные практики и познакомиться с методиками коллег, которые можно будет применить в своей работе, — отметил замминистра образования Антон Туманов на торжественном открытии конкурса.

В состязании участвуют 17 учителей-дефектологов со всей области. Им предстоит провести мастер-классы, открытые занятия и решить профессиональные кейсы. Итоги подведут 15 мая. Победитель представит Челябинскую область на всероссийском уровне осенью 2026 года.

