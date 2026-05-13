«Южный Урал — это мини-Россия»: в Челябинске отметят лучшие этнопроекты

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

По данным управления общественных связей правительства Челябинской области, в Челябинске состоится окружной этап всероссийской премии «Гордость нации — 2026». Награда отмечает авторов проектов, способствующих укреплению межнационального согласия.

– Для Южного Урала очень значимо принимать окружной этап премии именно в Год единства народов России, — отметил начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. — Уверен, что на конкурс поступит больше заявок, мы откроем новые имена и отметим самых достойных.

К участию приглашаются активисты, педагоги, журналисты, блогеры и мастера народных промыслов. Заявки принимаются до 1 сентября на официальном портале премии. Подать заявку можно как на федеральный, так и на окружной этап одновременно, что удвоит шансы на победу. В этом году председателем окружного этапа будет лауреат премии «Гордость нации» – руководитель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Челябинской области Ханахмед Гюлов.

– Южный Урал — это мини-Россия, где в мире и согласии живут представители 152 наций, — напомнил Ханахмед Гюлов. — Наша задача — помочь людям грамотно презентовать свои проекты для участия в этом престижном конкурсе.

В этом году премия включает восемь номинаций: «Служение единству народов России», «Родные языки народов России», «Культура народов России», «Многонациональная Россия в медиа», «Лучшие этнопрактики», «Эффективный Лидер», «Поколение Ум» и «Энергия единства». Окружной этап в Челябинске пройдет впервые, а федеральный финал традиционно состоится в Москве.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

