Президент назначил новым врио губернатора Брянской области экс-главу Миасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Данное решение принято в связи с отставкой предыдущего главы региона Александра Богомаза, который покинул пост по собственному желанию.
Егор Ковальчук будет исполнять обязанности главы Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором по результатам выборов, которые пройдут 20 сентября.
Напомним, Егор Ковальчук – бывший вице-губернатор Челябинской области, экс-мэр Миасса, впоследствии назначенный председателем Правительства Луганской Народной Республики.
